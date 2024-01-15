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Николаю Расторгуеву предъявили иск на 2 миллиарда рублей

Николаю Расторгуеву предъявили иск на 2 миллиарда рублей

Может, это и не так, но каждый раз, смотря на выступление Николая Расторгуева, он мне кажется каким-то печальным.

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Комментарии
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Серый Заяц
Да, будем надеяться, что услышим и его новые песни 😊
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19 час.
Nina Данилова
А где список песен для голосования?
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19 час.
ЛЮДМИЛА ЛАПИНА
Неужели нельзя проверять текст, ошибок столько! Надо уважать русский язык.И это не придирка к автору.
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18 час.

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