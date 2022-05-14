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Раскрыт секрет самой вкусной творожной запеканки: вкуснее, чем в детском саду

Раскрыт секрет самой вкусной творожной запеканки: вкуснее, чем в детском саду

Всего один ингредиент может превратить дежурный рецепт творожной запеканки в изумительное угощение. Речь идет о сливочном масле, которое делает вкусную и ароматную творожную запеканку еще вкуснее и превращает семейный завтрак в настоящий праздник.

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