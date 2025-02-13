Отправку СМС во время телефонного разговора предложили ограничить

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи и Правительство РФ подготовили законопроект, предусматривающий ограничение отправки СМС абонентам во время телефонного звонка, что позволит защитить граждан от действий мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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