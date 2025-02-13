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Отправку СМС во время телефонного разговора предложили ограничить

Отправку СМС во время телефонного разговора предложили ограничить

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи и Правительство РФ подготовили законопроект, предусматривающий ограничение отправки СМС абонентам во время телефонного звонка, что позволит защитить граждан от действий мошенников.

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