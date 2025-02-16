Грузовик сгорел на трассе «Иртыш» под Новосибирском

Грузовой автомобиль вспыхнул на трассе между Барабинском и Убинкой в воскресенье, 16 февраля. Инцидент произошел в селе Кожурла, сообщение на пульт дежурного поступило в 11:08, рассказали в региональном МЧС.
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