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«ЭкоСтройРесурс» проиграл спор Самарскому УФАС в Верховном суде РФ в 2021 году

Предприятию "ЭкоСтройРесурс" отказано в рассмотрении жалобы. Речь идет о признании незаконными решения и предписания Самарского УФАС, то есть об отмене решения о завышенных тарифах расчетов за коммунальную услугу по обращению с ТКО для медклиник.

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