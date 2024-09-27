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Лента новостей Крыма

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Эксперт объяснил, почему в Крыму высокие цены на рыбу

Эксперт объяснил, почему в Крыму высокие цены на рыбу

Организации рыбохозяйственного комплекса республики, ведущие промысел в акваториях Азовского и Чёрного морей, получат в этом году около 44 млн рублей на частичное покрытие своих операционных расходов.

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