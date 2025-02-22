Сборную России по художественной гимнастике возглавила Татьяна Сергаева

На пост главного тренера российской сборной по художественной гимнастике назначена Татьяна Сергаева. Об этом во время церемонии награждения на чемпионате РФ по художественной гимнастике сообщил Олег Белозёров, президент Федерации гимнастики России, ТАСС.
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