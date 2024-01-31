В Приморском крае полиция провела профилактическое мероприятие «Забота»

В рамках оперативно-профилактической операции «Забота» участковые уполномоченные МО МВД России «Большекаменский» провели мероприятия по профилактике мошенничества, в том числе совершаемого с использованием сети Интернет и информационных-телекоммуникационных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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