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Гречка

Гречка

Целуй медленно, прощай быстро, кастрюлю из-под гречки мой сразу. Финансовое состояние — отскребаю в кастрюле и съедаю все присохшие крупинки гречки.

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