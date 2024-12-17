Просроченными пельменями и сосисками с плесенью торговали в магазинах

Россельхознадзор сообщил в прокуратуру о множественных нарушениях в магазинах Суоявского округа Специалисты Россельхознадзора проверили магазины в Суоярвском округе в ноябре и выявили различные нарушения.
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