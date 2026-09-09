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МОСИНФОРМ

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День в истории: 9 сентября 2017 года состоялось торжественное открытие парка «Зарядье»

День в истории: 9 сентября 2017 года состоялось торжественное открытие парка «Зарядье»

Девять лет назад, 9 сентября 2017 года, в центре Москвы открыли парк «Зарядье». Он появился на месте бывшей гостиницы «Россия», рядом с Красной площадью.

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