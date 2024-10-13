Издание Добролюбовки получило приз конкурса «Авторский знак»

На днях были объявлены результаты III всероссийского конкурса краеведческих изданий библиотек «Авторский знак»На днях были объявлены результаты III всероссийского конкурса краеведческих изданий библиотек «Авторский знак»Сборник «Илья Константинович Вылко (Тыко Вылка): Труды.
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