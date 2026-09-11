В Белоруссии наладят выпуск 450-сильных 6-цилиндровых моторов

Минский моторный завод (ММЗ) продолжает работу над созданием новых семейств двигателей. Об этом сообщил главный конструктор предприятия Михаил Клессо.
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