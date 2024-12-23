Создатели “Аркейн” мечтали увидеть крутых персонажей из сериала в League of Legends...

Создатели “Аркейн” мечтали увидеть крутых персонажей из сериала в League of LegendsАвтор сценария популярного анимационного сериала “Аркейн”, Аманда Овертон, в недавнем интервью призналась, что команда всегда надеялась перенести оригинальных персонажей шоу в League of Legends, на основе которой и был создан сериал.
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