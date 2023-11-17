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Сонники, гороскопы, гадания

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Знаки зодиака, которые чаще остальных имеют проблемы с лишним весом

Знаки зодиака, которые чаще остальных имеют проблемы с лишним весом

Оказывается, с помощью астрологии можно определить даже свои привычки избавления от стресса. Выяснилось, что именно эти представители зодиакального круга чаще других заедают стресс и из-за этого толстеют.

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