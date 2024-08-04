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Berkshire Hathaway продала половину своих акций Apple за 75,5 миллиарда долларов

Berkshire Hathaway продала половину своих акций Apple за 75,5 миллиарда долларов

Американский миллиардер Уоррен Баффет объявил о продаже почти половины своих акций Apple. Это решение было принято после того, как курс акций Apple начал отставать от курса акций других технологических компаний.

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