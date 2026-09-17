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Царьград

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Сергей Лавров заявил о подготовке Запада к войне против России

Сергей Лавров заявил о подготовке Запада к войне против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на IV Конгрессе Международного движения русофилов, что западные страны насаждают миф о российской угрозе и активно готовятся к войне против России, обвиняя её в подрыве европейских ценностей.

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