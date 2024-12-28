Чудо-чеснок ч.2

﻿Всем привет. Пишу продолжение истории с чесноком-энтузиастом :) Первую часть можно найти тут. Начну с того, какой у меня чеснок сегодня у нас всё китайское, времена такие) расположение и количество зубчиков было точно яровой, плюс к тому же озимый частично фиолетовый, а у меня был идеально белый (ну почти, еще чутка зеленая сверху :D).