Дизайн и дом
Дизайн и дом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дизайн и дом

286 подписчиков

Свежие комментарии

  • Виктор Коряцкий
    Эту тему написал европеец, а автор очень хреновым онлайн переводчиком перевел. Сама тема актуальная, я уже давно нико...Больше никогда не...
  • Ayrat Мухаметшин
    Здесь как то ожидается изложение мыслей, а не высыпание их из мешка... на языке гуголя.Больше никогда не...
  • Betahon
    Лучше этот вопрос задать нашим мультипликаторам и режиссерам, которые ставят свои фильмы и про греческих герое, и про...Славянская мифоло...

Чудо-чеснок ч.2

Чудо-чеснок ч.2

﻿Всем привет. Пишу продолжение истории с чесноком-энтузиастом :) Первую часть можно найти тут. Начну с того, какой у меня чеснок сегодня у нас всё китайское, времена такие) расположение и количество зубчиков было точно яровой, плюс к тому же озимый частично фиолетовый, а у меня был идеально белый (ну почти, еще чутка зеленая сверху :D).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх