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Трусова, Гуменник и Дикиджи выступят на «Мемориале Дениса Тена» в Алма-Ате

Трусова, Гуменник и Дикиджи выступят на «Мемориале Дениса Тена» в Алма-Ате

Стали известны все российские участники «Мемориала Дениса Тена» в Алма-Ате. В одиночном катании выступят Алина Горбачёва, Александра Игнатова (Трусова), Мария Захарова, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и Глеб Лутфуллин.

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