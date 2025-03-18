СКР расследует ситуацию на мусорном полигоне в Ангарске

В Иркутской области разгорелся экологический скандал вокруг Ангарского мусорного полигона. Житель области обратился к главе СК РФ Бастрыкину из-за нарушений: отсутствия системы сбора фильтрата, гидроизоляции и дренажных работ, а также хранения нефтешламов в неприспособленных амбарах.
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