СКР расследует ситуацию на мусорном полигоне в Ангарске

В Иркутской области разгорелся экологический скандал вокруг Ангарского мусорного полигона. Житель области обратился к главе СК РФ Бастрыкину из-за нарушений: отсутствия системы сбора фильтрата, гидроизоляции и дренажных работ, а также хранения нефтешламов в неприспособленных амбарах.