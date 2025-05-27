«Они приедут мстить» – Захар Прилепин уверен, что творческие «ждуны» обязательно вернутся в Россию

Виктор Шилин Государство не при чём. Существуют мразотные ублюдки, которые немедленно потащут свои "кровные" на концерты Меладзе и Пугалкина, ведь и Реве перевертышу дали гражданство- КТО? Предатели !!!

Генрих Латынина уже переобулась...вся из себя такая кающаяся... Юдифь.