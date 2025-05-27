«Они будут мстить» – в этом уверен Захар Прилепин, говоря о звёздах, которые возвращаются из-за границы.
«Они приедут мстить» – Захар Прилепин уверен, что творческие «ждуны» обязательно вернутся в Россию
Комментарии
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Виктор Шилин
Государство не при чём. Существуют мразотные ублюдки, которые немедленно потащут свои "кровные" на концерты Меладзе и Пугалкина, ведь и Реве перевертышу дали гражданство- КТО? Предатели !!!
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8 час.
Генрих
Латынина уже переобулась...вся из себя такая кающаяся... Юдифь.
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4 час.
v
vasechkin7
Чистить надо правящий класс. Пока руководить страной не начнут патриоты, эти "не сменные" лоббисты будут тащить всякий отстой, и навязывать нам этот ширпотреб, через ГОСУДАРСТВЕННЫЕ каналы.
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3 час.
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