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Работники стадиона ЦСКА лопатами очищали площади ворот от снега прямо во время матча с «Ростовом»

Работники стадиона ЦСКА лопатами очищали площади ворот от снега прямо во время матча с «Ростовом»

В эти минуты в Москве, несмотря на сильный снегопад, проходит матч 17-го тура Мир РПЛ. Сотрудники стадиона очищали площади ворот обеих команд прямо во время матча.

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