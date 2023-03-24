Дивидендные акции из США: топ-10 бумаг по версии искусственного интеллекта

Дивидендная стратегия остается одной из самых популярных среди инвесторов. На российском рынке реализовать ее в полной мере сегодня трудно, однако участники торгов со статусом квалинвестора и прямым доступом к биржам США продолжают получать выплаты от американских компаний.
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