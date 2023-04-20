В давке за 9 долларов в Йемене погибли почти 100 человек: трагедию спровоцировал выстрел

Благотворительная акция обернулась в столице Йемена трагедией.В столице Йемена, городе Сане, подсчитывают количество погибших и пострадавших в результате давки, образовавшейся на территории одной из школ, где был развёрнут гуманитарный центр.
Благотворительная акция обернулась в столице Йемена трагедией.В столице Йемена, городе Сане, подсчитывают количество погибших и пострадавших в результате давки, образовавшейся на территории одной из школ, где был развёрнут гуманитарный центр.
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