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В давке за 9 долларов в Йемене погибли почти 100 человек: трагедию спровоцировал выстрел

В давке за 9 долларов в Йемене погибли почти 100 человек: трагедию спровоцировал выстрел

Благотворительная акция обернулась в столице Йемена трагедией.В столице Йемена, городе Сане, подсчитывают количество погибших и пострадавших в результате давки, образовавшейся на территории одной из школ, где был развёрнут гуманитарный центр.

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