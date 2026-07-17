Владельцы российских заправок массово избавляются от бизнеса

Владельцы российских заправок массово избавляются от бизнесаВ России владельцы частных заправок начали активно выставлять свой бизнес на продажу.
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