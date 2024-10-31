WSJ сообщила о дефиците ракет для ПВО в США

Запас некоторых типов ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) у США истощается, что ограничивает возможности Вашингтона реагировать на конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также на потенциальное обострение в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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