🇷🇺 Для закалённых духом: как крымчане празднуют Крещение Сегодня во всех храмах проходят торжественные богослужения.
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🇷🇺 Для закалённых духом: как крымчане празднуют Крещение Сегодня во всех храмах проходят торжественные богослужения.