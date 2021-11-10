«Обираешь моего сына до нитки, у него даже на лампочки денег нет»

Отвечать могу. ДРЯНЬ формат. А пошли всей толпой на Дзен, привычно, удобно, Дзен, одним словом. Я в политике и так сидела, а пятиминутку заменит Дзен....

Хочу спросить комментирующих посты с этого сайта: вы видите мои комментарии? Они под моим ником проходят? Или безликие сообщения идут? Кто имеет возможность, свяжитесь, пожалуйста с модераторами сайта, попросите вернуть старый формат комментариев - то, что сейчас происходит - крайне неудобно, да и непонятно. Отправляя свой коммент, я не вижу, что это мой. Нет возможности редактировать, ставить + или -, только удалять.

«Нам не хватает 37 тысяч. Будь добра раскошелиться… Давай сюда 37 тысяч, быстро!» ________ Грабёж какой-то — гнать в шею было правильным решением.

Виктор Белогорцев

Vera Dobryagina Хочу спросить комментирующих посты с этого сайта: вы видите мои комментарии? Они под моим ником проходят? Или безликие сообщения идут? Кто имеет возможность, свяжитесь, пожалуйста с модераторами сайта, попросите вернуть старый формат комментариев - то, что сейчас происходит - крайне неудобно, да и непонятно. Отправляя свой коммент, я не вижу, что это мой. Нет возможности редактировать, ставить + или -, только удалять.

вижу и читаю веру, за последнее время все их улучшения только во вред, писать им бесполезно, я уже подумываю, а не сделать ли ноги отсюда