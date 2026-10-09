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Царьград

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Следственный Комитет начал расследование гибели ребенка в Перми

Следственный Комитет начал расследование гибели ребенка в Перми

В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели четырёхлетней девочки, выпавшей из окна 8 октября. Следователи изучают обстоятельства трагедии, допрашивают свидетелей и проводят судебно-медицинскую экспертизу.

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