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В Думе призвали банки к отсрочкам платежей из-за атак на дата-центры «Яндекса»

Депутат Госдумы Марина Ким предложила банкам заранее вводить льготный режим и отсрочки по платежам на случай сбоев в цифровых сервисах из-за атак на дата-центры.

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