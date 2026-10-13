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Эстонский суд назначил условное наказание за фразу «Слава России» на украинском флаге

Эстонский суд назначил условное наказание за фразу «Слава России» на украинском флаге

Харьюский уездный суд приговорил 44-летнего гражданина Эстонии к трём месяцам лишения свободы условно за осквернение украинского флага возле посольства России в Таллине.

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