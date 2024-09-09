При участии Уполномоченного Хакасии восстановлено право главы КФХ на выкуп земельного участка

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с Федеральным законом № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» построил на арендуемом земельном участке сельскохозяйственного назначения жилой дом для личного проживания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии