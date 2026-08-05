Раскрыты детали о состоянии атакованного ВСУ объекта российского маркетплейса

Спасатели ликвидировали открытое горение в сортировочном центре Wildberries в Тульской области. Детали о состоянии попавшего под атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) объекта маркетплейса раскрыл губернатор региона Дмитрий Миляев, его заявление опубликовано в Telegram.