Раскрыты детали о состоянии атакованного ВСУ объекта российского маркетплейса

Спасатели ликвидировали открытое горение в сортировочном центре Wildberries в Тульской области. Детали о состоянии попавшего под атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) объекта маркетплейса раскрыл губернатор региона Дмитрий Миляев, его заявление опубликовано в Telegram.
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