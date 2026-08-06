Пиарщица тюменского Водоканала сделала заявление, которое привело к скандалу

Пресс-секретарь тюменского Водоканала Ирина Айданова записала эмоциональное видеообращение на своей странице ВКонтакте, в котором заявила, что пока ее компания борется за чистую воду, тюменцы борются с Водоканалом.
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