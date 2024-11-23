Фетисов назвал себя фанатом Валиевой: «Давно за ней слежу, переживаю. Девочка пострадала ни за что»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что будет наблюдать за дальнейшей судьбой фигуристки Камилы Валиевой, которая отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
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