Китайские бренды под угрозой: кто уйдет, а кто останется?

Как ранее рассказывал «За рулем», велика вероятность того, что в ближайшее время крупные автоторговые компании будут отказываться от сотрудничества с китайскими брендами, которые не смогли показать доход в течение 1-2 лет.
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