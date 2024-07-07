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Добрый московит на линии

Добрый    московист  на  линии.В лето 7532-е июля месяца на пятый день явися на Москву пред ясны очи Государевы господарь угорский Виктор Орбин, дабы бити челом да держати глагол, како бы мочно на Гетманщине да со странами закатными мир учинити да о том Докончание сотворити.

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