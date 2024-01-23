Что скажет Париж о фото наёмника, и почему фермеры РМ “останутся с носом”: главное к этому часу

Смогут ли теперь французские власти объяснить наличие наёмников на территории Украины. Стало известно, почему молдавские власти решили закрыть более половины центров временного размещения украинских беженцев, а Украина, как оказалось, принимает участие в формате переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.