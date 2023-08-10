"Засуха в Калифорнии и далее по всему западу США - такого не было 125 лет." А Россия имеет контроль над пшеницей!

А пиндосам уже помогают"наши"минфин с американским "банком россии"во главе с наебулиной...Ведь не просто же так взлетел курс долера и эвро,как и процент банка"россии",да и "наши бизесмены"раскрывают рот о очередной прихватизации того,что пока успешно работает

Совершенно не переношу жару, поэтому сочувствую всем людям, кто попадает под нее!! ЭТО ЖЕ АД!!... И вообще, климат становится радикальным и непредсказуемым... Страшно....

Лариса Поплавская

Жара и нас не обошла своим темпертурным беспределом. Синоптики пугают ливнями а у нас 42 в тени. А с зерновой сделкой тоже не все так радужно как сообщают. Хохлы все же вывозят зерно, а наши комбайны на минах взрыыаются. Так что кому верить о наших козырях