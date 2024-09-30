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Израиль узнал о местонахождении лидера «Хезболлы» благодаря иранскому шпиону

Израиль узнал о местонахождении лидера «Хезболлы» благодаря иранскому шпиону

Это позволило осуществить точечный ракетный удар.Стали известны обстоятельства, при которых израильским спецслужбам удалось обнаружить местонахождение генерального секретаря «Хезболлах» Хасана Насруллы, действующего на территории Ливана.

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