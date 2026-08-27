В Тамбове обустраивают проезды на Полынковском кладбище

В Тамбове начались работы по обустройству проездных путей на территории Полынковского кладбища. Специалисты укладывают на утрамбованный грунт асфальтовый фрез - верхний слой дорожного покрытия, который был снят при ремонте городских магистралей.
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