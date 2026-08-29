«Зенит» за 10 часов добрался до Воронежа на матч РПЛ 29 августа

«Зенит» потратил 10 часов на путь в Воронеж к матчу РПЛ с «Факелом», который состоится 29 августа. Команда после пяти туров занимает четвертое место с девятью очками, в то время как «Факел» находится на последней позиции с двумя очками.
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