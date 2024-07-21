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Штурмовики выявили разговор солдат ВСУ о стрельбе по жителям Красногоровки в ДНР

Штурмовики выявили разговор солдат ВСУ о стрельбе по жителям Красногоровки в ДНР

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ при радиоперехвате переговоров подразделений ВСУ выявили, как украинские военные обсуждают стрельбу по мирным жителям Красногоровки в ДНР.

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