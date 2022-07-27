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«Бой просто пушка будет». Хасбик про поединок Махачев – Оливейра

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, ответил на сообщение экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в соцсетях, где дагестанец предвкушает поединок Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

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