До 1 октября от новосибирцев ждут заявлений на семейную выплату и набор соцуслуг

30 сентября – последний день, когда в клиентских службах фонда, МФЦ или на Госуслугах будут принимать заявления от работающих родителей на ежегодную семейную выплату.
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