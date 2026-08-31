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Вечерний Новосибирск

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До 1 октября от новосибирцев ждут заявлений на семейную выплату и набор соцуслуг

До 1 октября от новосибирцев ждут заявлений на семейную выплату и набор соцуслуг

30 сентября – последний день, когда в клиентских службах фонда, МФЦ или на Госуслугах будут принимать заявления от работающих родителей на ежегодную семейную выплату.

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