Рейтинг канцлера ФРГ Шольца вновь упал

Рейтинги действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца продолжают падать на фоне энергетического кризиса в Германии, самым популярным политиком страны теперь является министр экономики Роберт Хабек, второе место заняла глава МИД страны Анналена Бербок.
Рейтинги действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца продолжают падать на фоне энергетического кризиса в Германии, самым популярным политиком страны теперь является министр экономики Роберт Хабек, второе место заняла глава МИД страны Анналена Бербок.
Свежие комментарии