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Рейтинг канцлера ФРГ Шольца вновь упал

Рейтинг канцлера ФРГ Шольца вновь упал

Рейтинги действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца продолжают падать на фоне энергетического кризиса в Германии, самым популярным политиком страны теперь является министр экономики Роберт Хабек, второе место заняла глава МИД страны Анналена Бербок.

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