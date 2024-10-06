Роман Ротенберг поздравил с юбилеем Дмитрия Губерниева

Популярному спортивному комментатору исполнилось 50 лет Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг поздравил в своем телеграм-канале известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, которому сегодня исполнилось 50 лет.
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