Разговорчики в ЕС!

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Eduard
Если у нас Свободный мир,как на Западе любили говорить,какие &quot;гегемоны&quot; и &quot;хозяева&quot; могут быть? Можно иметь работодателя за деньги,а рабами за даром,могут быть только рабы!
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1 д.
Eduard
Баррельна конец сознался,что он &amp;quot;раб&amp;quot; американцев.Причем американцам это ничего не стоит!
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1 д.
Eduard
Почему мы не можем быть за нормального лидера Путина,а должны верить Евро идиотам из психушки? Европа и Иипериализм,колонии это одно и тоже.У нас не былр колонии!
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1 д.

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