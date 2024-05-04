КВАДРАТУРА КРУГА Смотри-ка, как европейские политики разговорились. Прямо экстремисты какие-то. Агенты Путина, это самое мягкое, что можно о них сказать.
Разговорчики в ЕС!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Если у нас Свободный мир,как на Западе любили говорить,какие "гегемоны" и "хозяева" могут быть? Можно иметь работодателя за деньги,а рабами за даром,могут быть только рабы!
Ответить
1 д.
Eduard
Баррельна конец сознался,что он &quot;раб&quot; американцев.Причем американцам это ничего не стоит!
Ответить
1 д.
Eduard
Почему мы не можем быть за нормального лидера Путина,а должны верить Евро идиотам из психушки? Европа и Иипериализм,колонии это одно и тоже.У нас не былр колонии!
Ответить
1 д.
Свежие комментарии