Разговорчики в ЕС!

Eduard Если у нас Свободный мир,как на Западе любили говорить,какие "гегемоны" и "хозяева" могут быть? Можно иметь работодателя за деньги,а рабами за даром,могут быть только рабы!

Eduard Баррельна конец сознался,что он &quot;раб&quot; американцев.Причем американцам это ничего не стоит!