Воробьев встретился с ветеранами в Доме правительства Подмосковья перед парадом

Праздник 9 мая отмечает вся страна. В честь 80-летнего юбилея в Дом Правительства приехали фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, члены партизанских отрядов и бывшие узники концлагерей.
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